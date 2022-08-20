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Пропавший в тайге два дня назад кузбасский подросток нашелся

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Полиция рассказала об обнаружении 16-летнего жителя Кемеровской области, ранее исчезнувшего в лесном массиве.

Юный кузбассовец пропал без вести 18 августа текущего года, когда отправился собирать шишки в тайгу Чебулинского муниципального округа. Сегодня, 20 августа, правоохранители сообщили, что 16-летнего жителя региона удалось разыскать.


Мальчика заметил участковый, когда совершал проверку в селе Чумай. Подросток попытался сбежать, но был остановлен. По предварительной информации, юноша поссорился с родственниками во время сбора кедровых шишек и не хотел возвращаться, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас с мальчиком работают инспекторы ПДН. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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