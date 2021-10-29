Пропавший в Кузбассе подросток уснул в тамбуре офиса банка

В Анжеро-Судженске завершились поиски 13-летнего местного жителя, который ушел из дома и не вернулся. За помощью к правоохранителям обратилась мать подростка, который ночью сбежал из дома после ссоры с матерью.

Силовики начали поиски по ориентировкам. В результате стражи порядка заприметили в тамбуре офиса банка спящего человека. Как оказалось, это и был разыскиваемый мальчик.

Как отметили в областной Росгвардии, подростка передали матери, однако будет проведена проверка, после которой дадут юридическую оценку произошедшему.