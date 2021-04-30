Пропавший в Красноярском крае подросток оказался в Кузбассе

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15-летний житель города Шарыпово, расположенного в Красноярском крае, отправился в Томск к другу из Сети из-за ссоры с одноклассником. Школьника без документов, денег и средств связи разыскали полицейские в Кемеровской области.

Кузбасские полицейские вернули домой школьника из Красноярского края, самовольно покинувшего отчий дом. О намерениях парня из соседнего с Кузбассом региона добраться до станции Тайга правоохранителям рассказал житель Мариинска, телефоном которого воспользовался сбежавший от родителей школьник.


По информации, переданной кузбассовцем, полицейские оперативно организовали розыск несовершеннолетнего. Его удалось настигнуть на железнодорожном вокзале в Тайге до того, как он отправился в путь.


Впоследствии выяснилось, что путешествие парень организовал из-за ссоры с одноклассником. В Томске его ждал приятель из Интернета.

- Без документов, денег и средств связи подросток почти сутки добирался до Кузбасса на попутных автомобилях, после чего планировал уехать на электричке в Томск, - сообщили в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по СФО

Инспекторы ПДН установили связь с родителями найденного, оказалось, что они уже начали искать мальчика. За сыном прибыла его мать, которая и забрала его со станции Тайга домой.

Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО

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