Пропавший после ЧП на кузбасской шахте горняк нашелся живым

Стало известно, что спасатели нашли живым горняка, пропавшего после обрушения породы на кузбасской шахте "Распадская-Коксовая". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Поисково-спасательная операция на угольном предприятии завершилась.

‒ Пропавший шахтер обнаружен, он жив. В настоящее время его осматривают медики, ‒ рассказал собеседник журналистам.

Напомним, что ЧП на шахте "Распадская-Коксовая" случилось 5 июля текущего года. Сообщалось о наличии, предположительно, двух погибших. Суд приостановил деятельность угольного предприятия после инцидента.

Во время поисково-спасательной операции скончался сотрудник ВГСЧ.