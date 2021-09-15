Пропавший новокузнечанин нашелся в Якутии

51-летняя жительница Новокузнецка обратилась к стражам порядка, сообщив, что десять дней назад бесследно исчез ее 41-летний брат. Имеющий проблемы с алкоголем мужчина ушел из дома и не вернулся.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что пропавший новокузнечанин находится в другом регионе. Как оказалось, мужчину обнаружили в поселке Хани республики Саха (Якутия).

По телефону правоохранителям удалось побеседовать с пропавшим, после чего он вышел на связь с родственницей, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.