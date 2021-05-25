Пропавшие в Амурской области подростки были найдены в Кемерове

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Двое юных россиян – 16-летний мальчик и 15-летняя девочка – проехали почти половину России, чтобы посмотреть на Новосибирск, однако добраться до него им не удалось: "путешествие" подростков было завершено в областном центре Кузбасса.

В Сковородино, расположенном в Амурской области, на прошлой неделе, а именно 18 мая в городе пропали двое подростков - 16-летний мальчик и 15-летняя девочка. Ребята самовольно покинули места своего жительства, а позже их разыскали в Кемерове.


Сейчас же подростки пребывают под надзором сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.


Сами же они пояснили, что направлялись в Новосибирск, чтобы посмотреть город, сообщают СУ СКР по Амурской области.


Отмечается, что жизни и здоровью юных россиян ничего не угрожает. В скором времени они будут доставлены обратно в Амурскую область.

Да!
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