Пропавшие в Амурской области подростки были найдены в Кемерове

В Сковородино, расположенном в Амурской области, на прошлой неделе, а именно 18 мая в городе пропали двое подростков - 16-летний мальчик и 15-летняя девочка. Ребята самовольно покинули места своего жительства, а позже их разыскали в Кемерове.

Сейчас же подростки пребывают под надзором сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

Сами же они пояснили, что направлялись в Новосибирск, чтобы посмотреть город, сообщают СУ СКР по Амурской области.

Отмечается, что жизни и здоровью юных россиян ничего не угрожает. В скором времени они будут доставлены обратно в Амурскую область.