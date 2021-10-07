Пропавшая женщина погибла на болоте под Кемеровом

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В Кемеровском районе завершились поиски пропавшей пенсионерки, которая ушла за коровой семь дней назад. Обстоятельства редакции AVOKADO сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Как сообщается, сигнал об исчезновении женщины 1944 года рождения поступил в поисково-спасательную службу Агентства 30 сентября. Выяснилось, что днем ранее пенсионерка покинула деревню Старо-Червово недалеко от Кемерова и отправилась искать корову в поселок Городок, расположенный в десяти километрах от нее. После этого женщину никто не видел.


Поиски длились семь дней. Спасатели и кинологи искали пенсионерку на дорогах между поселками и на площади в несколько километров вокруг. В результате 6 октября тело пропавшей удалось найти. Члены студенческого спасательного корпуса обнаружили женщину без признаков жизни в болотистой местности, после чего спасатели передали ее правоохранителям.

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