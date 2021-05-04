Пропавшая в прошлом месяце жительница Прокопьевска погибла

В Кемеровской области завершились поиски пропавшей без вести жительницы Прокопьевска 1945 года рождения. Об этом сообщили на своей странице в социальной сети представители поискового отряда "Лиза Алерт". Ранее мы рассказывали о том, что нуждающаяся в медицинской помощи 76-летняя горожанка бесследно исчезла 13 апреля, она ушла в неизвестном направлении и не вернулась назад.

— Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким, — написали поисковики.

Обстоятельства, при которых была найдена погибшая горожанка, волонтеры не раскрывают по этическим причинам.