Пропавшая в Новосибирске женщина оказалась в кемеровской психбольнице

Известно, что последний раз родственники пропавшей 41-летней жительницы Новосибирска выходили с ней на связь 1 июня, а после этого она пропала при загадочных обстоятельствах. Затем стало известно, что перед тем, как исчезнуть, горожанка оставила ключи от входной двери в ее замке.

Поиски женщины завершились в соседнем со столицей Сибири регионе – Кузбассе. Как пишут ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на момент, когда ее разыскали она была жива, а находилась сибирячка в кемеровской психиатрической больнице.