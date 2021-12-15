Пропавшая в Кузбассе девятилетняя девочка нашлась

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Правоохранители сообщили об обнаружении юной жительницы одного из городов Кемеровской области, которая ранее была объявлена в розыск.

Инцидент произошел накануне, 14 декабря, в Прокопьевске. Местные жители не дождались свою 9-летнюю дочь из школы и обратились к правоохранителям. Прокопчане рассказали, что девочка вышла из школы домой около 14:30 и пропала. Начались поиски, в которых приняли участие и сотрудники ПО "Лиза Алерт". Ориентировки на девочку были размещены в социальных сетях и СМИ.


Обнаружить юную прокопчанку удалось в тот же день. Оказалось, что девочка села не в тот автобус и заблудилась. Нашли ее в одном из кафе, куда она зашла погреться, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с девочкой работу.

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