Пропавшая в Кузбассе девочка убежала от бабушки на прогулке

Инцидент произошел вечером минувшего дня в Прокопьевске. Местная жительница, 80-летняя женщина, гуляла со своей 10-летней внучкой, при этом заходить домой девочка не хотела. Пока пенсионерка открывала дверь квартиры, юная прокопчанка выбежала из подъезда и скрылась в неизвестном направлении. Когда самостоятельные поиски оказались безуспешными, пожилая горожанка обратилась в полицию.

В поисках приняли участие правоохранители и волонтеры. Юную прокопчанку заметила возле одного из подъездов местная жительница. Она увидела, как девочка пытается набрать по домофону номер квартиры.

‒ На вопрос, что случилось, ребенок ответил, что ищет у кого бы ей переночевать, ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Горожанка привела девочку в ближайший отдел полиции. Правоохранители выяснили, что 10-летняя прокопчанка решила погулять самостоятельно, села в маршрутку и проехала несколько остановок. После этого ребенок отправился бродить по городским улицам.

Материалы были направлены в комиссию ПДН.