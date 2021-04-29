Пропавшая три недели назад жительница Кузбасса погибла

В Кемеровской области завершились поиски пропавшей без вести прокопчанки 1982 года рождения. Об этом сообщили на своей странице в соцсети представители поискового отряда "Лиза Алерт". Ранее мы рассказывали о том, что 38-летняя горожанка бесследно исчезла в 8 апреля, она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

— Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — написали поисковики.

Обстоятельства, при которых была найдена погибшая горожанка, волонтеры не раскрывают по этическим причинам.