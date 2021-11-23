Пропавшая после ссоры с бабушкой девочка нашлась живой в Кузбассе

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. По предварительной информации, между 13-летней девочкой и ее 60-летней бабушкой, осуществляющей опеку над несовершеннолетней, произошел конфликт. После ссоры юная горожанка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась к вечеру. Обеспокоенная бабушка обратилась к правоохранителям.

Силовики выяснили, что девочка могла сесть в один из городских автобусов. В итоге, пропавшая была обнаружена на остановке по улице Максимова, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу.

Информация о девочке была передана инспекторам по делам несовершеннолетних, а самого подростка вернули домой.