Пронзительный спектакль "Варшавская мелодия" состоится в Филармонии Кузбасса

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История о любви, музыке и надежде будет рассказана со сцены Государственной Филармонии Кузбасса.

Показ спектакля состоится в пятницу, 4 марта, в 19:00


Спектакль "Варшавская мелодия"

Лирическая история о любви русского парня и польской девушки, рассказанная драматургом Леонидом Зориным в середине прошлого века, не только не теряет своей актуальности, но со временем приобретает новое звучание, становясь все более современной.


Они познакомились случайно на концерте в консерватории. Она – молоденькая польская певица, он – простой московский студент. Это была любовь. Это была судьба. Нежданное счастье и большие планы совсем скоро оборвались жестокой реальностью – сталинским запретом на браки с иностранцами. Обстоятельства оказались сильнее их.

И вот жизнь спешит дальше. Он – успешный винодел, она – известная на всю Европу певица. Запреты давно сняты. Новая встреча будоражит все дремавшие чувства. Но смогут ли герои решиться и изменить свою привычную и успешную жизнь, чтобы быть вместе?


"Варшавская мелодия" – удивительно тонкий, пронзительный, отзывающийся в каждой душе спектакль, пронизанный музыкой, ожиданием счастья, надеждами и мечтами.


Мы рады предложить вам увидеть эту лирическую историю в исполнении ярких и харизматичных Юлии Хлыниной и Егора Бероева.

Продолжительность: 1 час 50 минут без антракта.


12+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
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