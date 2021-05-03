Проникающий в кемеровские дачи вор вынес имущество на 63 тыс рублей

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В кузбасской столице молодой мужчина похищал с территорий дач электроинструменты и строительные материалы. В общей сложности хозяева участков понесли ущерб от незваного гостя в размере 63 тысячи рублей.

Сообщается, что жалобы на исчезновение оборудования поступили в отдел полиции от двоих горожан 35 и 42 лет. Мужчины заверили, что на территории дачных участков не досчитались электроинструментов и строительных материалов на 63 000 рублей.


Силовикам в ходе расследования удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.


В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража". В соответствии с санкциями статьи, нарушителю порядка грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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