Проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове

Минувшим вечером беловчане из многоквартирного дома №56 на улице Железнодорожная ощутили всю мощь непогоды, находясь в своих жилищах. Как оказалось, дождевая вода с легкостью проникла в подъезд пятиэтажки, что крайне возмутило владельцев квартир.

Судя по предоставленным редакции AVOKADO материалам, мощный поток воды полностью залил лестничную площадку. На опубликованных кадрах видно, что вода льется снизу вверх, а это значит, что поступила она в жилое здание через крышу.

К слову, собеседники издания выразили опасения, что из-за сложившейся ситуации может произойти замыкание проводов, что рано или поздно приведет не только к обесточиванию строения, но и к пожару. При этом потоп после сильных дождей граждане наблюдают уже не первый год, но, по их словам, УК никаких мер по устранению причины протечки не предпринимает.

Корреспондент AVOKADO уже направил запрос по сложившейся ситуации беловским властям. В пресс-службе городской мэрии пообещали предоставить комментарий по ситуации позже.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские тротуары превратились в "реки" после мощного ливня.