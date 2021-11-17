Прокуроры сменились сразу в двух кузбасских округах

О кадровых перестановках рассказали в прокуратуре Кемеровской области. Из свежих данных следует, что на место прокурора Яйского округа назначен младший советник юстиции Станислав Лисовский. Ранее он работал в должности прокурора Мариинска, был старшим следователем по Анжеро-Судженску, помощником прокурора Прокопьевска и старшим помощником прокурора Кемерово. В общей сложности его трудовой стаж составил восемь лет.

Что касается второго назначения, то должность прокурора Чебулинского округа назначен юрист первого класса Андрей Гусаченко. До назначения мужчина трудился заместителем прокурора Яйского округа, работал помощником и старшим помощником прокурора Тисульского муниципального округа. Его стаж службы в органах шесть лет.