Прокуроры сменились сразу в двух кузбасских округах

0
Фото:  

На места прокуроров Яйского и Чебулинского муниципальных округов назначены новые люди.

О кадровых перестановках рассказали в прокуратуре Кемеровской области. Из свежих данных следует, что на место прокурора Яйского округа назначен младший советник юстиции Станислав Лисовский. Ранее он работал в должности прокурора Мариинска, был старшим следователем по Анжеро-Судженску, помощником прокурора Прокопьевска и старшим помощником прокурора Кемерово. В общей сложности его трудовой стаж составил восемь лет.


Что касается второго назначения, то должность прокурора Чебулинского округа назначен юрист первого класса Андрей Гусаченко. До назначения мужчина трудился заместителем прокурора Яйского округа, работал помощником и старшим помощником прокурора Тисульского муниципального округа. Его стаж службы в органах шесть лет.

Фото: прокуратура Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31099

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined