Прокуроры проверят качество воздуха в Кемерове

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Прокуратура инициировала проверку по факту введение режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории кузбасской столицы. Специалистам предстоит узнать, чем дышат местные жители.

Сотрудники органов правопорядка заинтересовались введением режима НМУ в городе Кемерово. Так, в пятницу, 15 октября, был проведен забор проб воздуха в трех точках областного центра.


По результатом исследования удастся определить наличие, а также концентрацию загрязняющих атмосферу веществ и наказать виновных.

Кроме того, прокуратурой у крупных промышленных предприятий города истребованы информация и документы, подтверждающие выполнение ими планов мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ. указали представители надзорного органа.

Если факт нарушений удастся подтвердить, то оперативно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования для их устранения.

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