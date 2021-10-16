Прокуроры проверят качество воздуха в Кемерове

Сотрудники органов правопорядка заинтересовались введением режима НМУ в городе Кемерово. Так, в пятницу, 15 октября, был проведен забор проб воздуха в трех точках областного центра.
По результатом исследования удастся определить наличие, а также концентрацию загрязняющих атмосферу веществ и наказать виновных.
– Кроме того, прокуратурой у крупных промышленных предприятий города истребованы информация и документы, подтверждающие выполнение ими планов мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ. – указали представители надзорного органа.
Если факт нарушений удастся подтвердить, то оперативно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования для их устранения.
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