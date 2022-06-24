Прокуроры признали опасным дырявый фонтан в Новокузнецке после падения девочки

Сообщается, что после публикации в СМИ информации, что маленький ребенок провалился в дыру фонтана в сквере имени Н. С. Ермакова в Новокузнецке, прокуратура Новокузнецка инициировала проверку. По ее результатам стало ясно, что водный объект пребывает в ненадлежащем состоянии и может нанести вред здоровью жителей города, а особенно несовершеннолетним.

– В частности, на момент проверки была сломана часть решетки фонтана, через которую подаются струи воды, – сказали пресс-службе ведомства.

В результате прокуроры вынесли представления в отношении руководителя Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства новокузнецкой администрации, а также подрядчика, который должен ремонтировать и содержать фонтан. На текущий момент все выявленные нарушения устранены.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что трехлетний ребенок провалился в дыру в новокузнецком фонтане.