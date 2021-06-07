Прокурорская проверка началась в Прокопьевске из-за жалобы горожан на добычу угля

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Прокуратура проведет проверку информации об экологической обстановке одного из районов Прокопьевска, жители которого жалуются на добычу и перевозку угля около домов.

Согласно данным прокуратуры, житель района Красный углекоп в Прокопьевске оказались недовольны тем, что вблизи жилых домов проводится открытая добыча угля, а также его перевозка, хранение и погрузка. Кроме того, горожане жалуются на шум техники и угольную пыль.


Проверкой данной ситуации займутся представители прокуратуры Прокопьевска и Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры. Также к мероприятиям будут привлекаться сотрудники Роспотребнадзора.


При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

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