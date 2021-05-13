Прокурор затребовал для подсудимых по делу о "Зимней вишне" 74,3 года на 8 человек

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Прокурор озвучил сроки для фигурантов первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в ТРЦ "Зимняя вишня".

Самый большой срок прокурор предложил назначить гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" Юлии Богдановой. Фигурантка может отправиться в места лишения свободы на 14,5 лет.


Что касается гендиректора ООО "Зимняя Вишня" Надежды Судденок, то государственный обвинитель запросил 14 лет. Наказание для директора компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева может составить 13 лет, а для охранника Сергея Антюшина – 9,5 лет.


Руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиенку запросили 6 лет и 8 месяцев, инженеру компании Александру Никитину – 5,5 лет. Для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина озвучен срок в виде 5 лет и 6 лет соответственно.


Отмечается, что для всех фигурантов дела лишение свободы запрашивается в колонии общего режима, передает ТАСС.

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