Самый большой срок прокурор предложил назначить гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" Юлии Богдановой. Фигурантка может отправиться в места лишения свободы на 14,5 лет.

Что касается гендиректора ООО "Зимняя Вишня" Надежды Судденок, то государственный обвинитель запросил 14 лет. Наказание для директора компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева может составить 13 лет, а для охранника Сергея Антюшина – 9,5 лет.

Руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиенку запросили 6 лет и 8 месяцев, инженеру компании Александру Никитину – 5,5 лет. Для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина озвучен срок в виде 5 лет и 6 лет соответственно.

Отмечается, что для всех фигурантов дела лишение свободы запрашивается в колонии общего режима, передает ТАСС.