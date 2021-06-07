Прокурор в Новокузнецке обязал ночной клуб оформить трудовой стаж сотрудницы-подростка

Исходя из данных, распространенных сотрудниками пресс-службы прокуратуры Кузбасса, известно, что юная горожанка трудилась в одном из ночных клубов Новокузнецка на должности хостес и гардеробщицы. Несмотря на ее трудоустройство в организации, официально она там не работала: не был заключен договор с работодателем, не был издан приказ о ее приеме на работу, также не была заведена и трудовая книжка.

Кроме того, труд несовершеннолетней оплачивался не должным образом. Из-за чего в итоге долг у организации перед ней составил вышеупомянутые более 33 тысяч рублей.

Так, нарушения потребовали устранить после их выявления. Отмечается, что принятые прокурором Центрального района меры реагирования способствовали восстановлению нарушенных прав несовершеннолетнего работника.

- По результатам рассмотрения представления работодатель оформил необходимые для учета трудового стажа документы, в полном объеме выплатил задолженность по заработной плате. В настоящее время девушка не работает в ночном клубе, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, руководителя организации также привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора). В связи с чем ему был назначен штраф.