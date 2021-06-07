Прокурор в Новокузнецке обязал ночной клуб оформить трудовой стаж сотрудницы-подростка

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Рабочей без официального трудоустройство руководство задолжало более 33 тысяч рублей в одном из ночных заведений в южной столице Кузбасса. Сложившуюся проблему решили представители надзорного органа.

Исходя из данных, распространенных сотрудниками пресс-службы прокуратуры Кузбасса, известно, что юная горожанка трудилась в одном из ночных клубов Новокузнецка на должности хостес и гардеробщицы. Несмотря на ее трудоустройство в организации, официально она там не работала: не был заключен договор с работодателем, не был издан приказ о ее приеме на работу, также не была заведена и трудовая книжка.


Кроме того, труд несовершеннолетней оплачивался не должным образом. Из-за чего в итоге долг у организации перед ней составил вышеупомянутые более 33 тысяч рублей.


Так, нарушения потребовали устранить после их выявления. Отмечается, что принятые прокурором Центрального района меры реагирования способствовали восстановлению нарушенных прав несовершеннолетнего работника.

- По результатам рассмотрения представления работодатель оформил необходимые для учета трудового стажа документы, в полном объеме выплатил задолженность по заработной плате. В настоящее время девушка не работает в ночном клубе, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, руководителя организации также привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора). В связи с чем ему был назначен штраф.

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