Прокурор сменился в одном из районов Новокузнецка

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка сменился прокурор. Согласно приказу Генерального прокурора России от 25 апреля 2022 года им стала советник юстиции Яна Продченко.

Продченко с 2017 года занимала должность прокурора Куйбышевского района южной столицы Кузбасса. Начинала службу с должности помощника прокурора этого же района, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Общий стаж службы Яны Продченко в органах прокуратуры составляет более десяти лет.