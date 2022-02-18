Прокурор сменился в кузбасском городе

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Юрист из Новокузнецка занял место прокурора в одном из городов Кемеровской области.

Приказом Генпрокурора РФ от 16 февраля 2022 года на должность прокурора города Мыски был назначен Фокин Валерий Васильевич. До этого юрист первого класса занимал должности помощника прокурора Новокузнецка, Орджонекидзевского и Центрального районов южной столицы Кузбасса, а также зампрокурора города.


Общий стаж службы Валерия Фокина в прокуратуре составляет шесть лет, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Кроме того, Фокин работал старшим следователем следственного отдела по Новокузнецкому району СУ СК РФ по Кемеровской области.

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