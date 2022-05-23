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Прокурор Кузбасса заработал более 20 млн рублей в 2021 году

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Руководство прокуратуры Кемеровской области отчиталось о заработке за прошлый год.

Документ, в котором обозначен доход главных лиц кузбасской прокуратуры, появился на официальном сайте ведомства. Согласно ему, Александр Блошкин, занимающий должность прокурора Кемеровской области, заработал в 2021 году 25 769 978 рублей. При этом в пользовании у него с ребенком также находится квартира площадью 87,8 м² . Квартир и транспортных средств в собственности у Блошкина нет. Напомним, что новый прокурор был назначен в Кузбассе несколько месяцев назад.


Первый заместитель прокурора области, Игорь Донгаузер, отчитался о доходе в 20 553 355 рублей. Его супруга при этом заработала 1 407 862 рубля. В общей совместной собственности у Донгаузера имеется квартира площадью 80,9 м², в пользовании ‒ две квартиры площадью 133 м² и 54,5 м². Ездит первый заместитель прокурора на автомобиле Nissan Terrano.


Анатолий Закусилов, еще один заместитель Блошкина, владеет домом и земельным участком, площадью 149,9 м² и 1 500 м² соответственно. При этом его заработок в прошлом году составил 5 558 318 рублей. Также Закусилов владеет машиной Toyota Camry.


Заместитель прокурора Михаил Филичев отчитался о доходе в 3 866 927 рублей. В собственности у него ‒ квартира площадью 116,8 м² и гараж. Его супруга заработала 613 560 рублей. Женщина владеет земельным участком площадью 840 м² и квартирой 74,8 м² в общедолевой собственности. Ездит супруга Филичева на автомобиле Kia Optima JF.

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