Прокуратура заставила власти кузбасского муниципалитета ликвидировать свалку на озере

Несанкционированный склад отходов был обнаружен на территории водоема в деревне Апрелька Гурьевского района. Сотрудники прокуратуры посетили место и выяснили, что там был разбросан бытовой и строительный мусор.

— В нарушение требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории водоема около мусорных контейнеров складировался бытовой и строительный мусор, — рассказали в облпрокуратуре.

Главе муниципального округа было внесено представление с требованием уничтожить свалку, после чего мусор был убран.

Напомним, ранее кузбассовцы пожаловались на горы отходов на озере Апрелька.