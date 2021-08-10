Прокуратура заставила власти кузбасского муниципалитета ликвидировать свалку на озере

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Надзорные органы провели проверку после жалоб жителей Гурьевского района на стихийную свалку, которая образовалась на озере.

Несанкционированный склад отходов был обнаружен на территории водоема в деревне Апрелька Гурьевского района. Сотрудники прокуратуры посетили место и выяснили, что там был разбросан бытовой и строительный мусор.

— В нарушение требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории водоема около мусорных контейнеров складировался бытовой и строительный мусор, — рассказали в облпрокуратуре.

Главе муниципального округа было внесено представление с требованием уничтожить свалку, после чего мусор был убран.


Напомним, ранее кузбассовцы пожаловались на горы отходов на озере Апрелька.

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