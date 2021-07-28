Прокуратура заставила кемеровскую УК отремонтировать разрушающийся дом

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Представитель надзорного органа в кузбасской столице внес главе УК, ответственной за содержание начавшего разрушаться дома в Рудничном районе, представление о незамедлительном решении проблемы.

Ранее прокуратурой в Кемерове была организована проверка по факту выявления информации в Сети о том, что фасада дома, расположенного по улице Новогодней, 7, начал обсыпаться. Инициированы мероприятия были в отношении обслуживающей дом УК.


По итогам обследования было установлено, что на здания действительно присутствуют разрушения. Среди них: частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя и частичное разрушение кирпичной клади на фасаде, а также стенах дома. Недочеты, установленные проверяющими, являются нарушением действующего жилищного законодательства, из-за чего нарушаются и права самих собственников и съемщиков квартир, расположенных в доме.


В этой связи прокурор Рудничного района внес главе ответственной УК представление о том, чтобы организация незамедлительно приняла меры, направленные на устранение выявленных нарушений. Надзорный орган проконтролирует ход работ.

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