Прокуратура заставила кемеровскую УК отремонтировать разрушающийся дом

Ранее прокуратурой в Кемерове была организована проверка по факту выявления информации в Сети о том, что фасада дома, расположенного по улице Новогодней, 7, начал обсыпаться. Инициированы мероприятия были в отношении обслуживающей дом УК.

По итогам обследования было установлено, что на здания действительно присутствуют разрушения. Среди них: частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя и частичное разрушение кирпичной клади на фасаде, а также стенах дома. Недочеты, установленные проверяющими, являются нарушением действующего жилищного законодательства, из-за чего нарушаются и права самих собственников и съемщиков квартир, расположенных в доме.

В этой связи прокурор Рудничного района внес главе ответственной УК представление о том, чтобы организация незамедлительно приняла меры, направленные на устранение выявленных нарушений. Надзорный орган проконтролирует ход работ.