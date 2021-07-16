Прокуратура заставила администрации двух кузбасских городов выплатить задолженность перед предпринимателями

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Проверка, проведенная правоохранителями в сфере законодательства об оплате выполнения государственных и муниципальных контрактов, показала, что в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве оно исполнялось с нарушениями.

По информации, представленной в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, известно, что муниципальные заказчики – Ленинск-Кузнецк и Полысаево – заключили контракты на проведение работ по благоустройству территории, ремонту дорог, а также поставку товаров с коммерческими организациями, включая субъекты малого предпринимательства.


Работы по договорам были выполнены, однако исполнители не получили оплаты за свои труды в установленные сроки, из-за чего у муниципалитетов образовалась задолженность перед предпринимателями. Ее общая сумма составила 15 миллионов рублей.

- Прокуратура внесла главам Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов, а также руководителям муниципальных заказчиков представления с требованием о незамедлительном погашении образовавшейся задолженности, - уточнили в прокуратуре.

Помимо того, отмечается также то, что было возбуждено 3 дела по 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) в отношении должностных лиц. Материалы были переданы на рассмотрение. К текущему же моменту вся сумма долга перед предпринимателями уже уплачена.

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