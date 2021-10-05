Сегодня, 5 октября, в Центральном районном суде Кемерова проходит очередное заседание по пожару в "Зимней вишне". По одному из уголовных дел проходят Танзиля Комкова (бывший руководитель госсторойнадзора Кузбасса), Светлана Шенгерей (сотрудница госстройнадзора Кузбасса), Эдуард Комков (руководитель компании "Иск-Ресурс") и Никита Чередниченко (партнер Комкова по бизнесу, руководитель "Иск-Ресурс").

Фигурантов обвиняют в получении взятки (Эдуард и Танзиля Комковы, Никита Чередниченко), злоупотреблении должностными полномочиями (Танзиля Комкова и Светлана Шенгерей) и отмывании денег (Танзиля Комкова и Никита Чередниченко).

В зависимости от тяжести вменяемых преступлений гособвинение запросило следующее наказание:

Светлана Шенгерей — 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в течение двух лет, без финансовых штрафов;

Никита Чередниченко — 18 лет со штрафом 400 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет;

Танзиле Комковой — 21 год лишения свободы, 450 миллионов рублей штрафа и лишение права занимать должности в госорганах в течение 14 лет.

Эдуарду Комкову — 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 420 миллионов рублей и лишением права в течение 8 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Об этом пишет NGS42.RU со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны.

Напомним, ранее суд признал членами ОПГ еще нескольких обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".