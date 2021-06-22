Прокуратура занялась проверкой после появления информации о свалке в жилом районе Кемерова

Свалка бытовых отходов была обнаружена в районе Ягуновский в Кемерове, после чего городская природоохранная прокуратура совместно с специалистами Роспотребнадзора и Минприроды Кузбасса начала проверку.

В ходе проверки предстоит выяснить, правомерно ли размещение мусорных контейнеров на площадке организацией, которая устроила свалку. Кроме того, установить, что происходит с отходами далее и как действуют в этой ситуации органы местного самоуправления.

По результатам проверки прокуратура примет меры для устранения нарушений.