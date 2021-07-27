Прокуратура занялась бездействующими главами трех кузбасских муниципалитетов

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В Кемеровской области предостережения о недопустимости нарушения закона от прокуратуры получили сразу три руководителя муниципалитетов.

Согласно данным прокуратуры Кузбасса, речь о Ленинск-Кузнецком муниципальном, Ленинск-Кузнецком городском и Полысаевском городском округах. В первых двух проверка выявила бездействие администрации, которая не организовала должным образом подготовку к предстоящему отопительному сезону. Таким образом, сроки начала сезона оказались под угрозой срыва.


В результате предостережения получили исполняющий обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Петр Мельник и исполняющий обязанности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Рашид Бадертдинов.


Что касается Полысаевского городского округа, то его руководство поставило под угрозу выполнение плана по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время новые дома для них не построены и не приобретены, а освоение бюджетных средств по последним данным находится на уровне 8,6%.


В связи с этим предостережение от прокуратуры области получила исполняющая обязанности главы Полысаевского городского округа Елена Березина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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