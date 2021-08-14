Прокуратура заинтересовалась живущим на остановке в Кемерове инвалидом

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Сотрудники прокуратуры Кузбасса проведут проверку по информации об инвалиде, который вынужден жить на одной из остановок в Кемерове.

Согласно данным прокуратуры, по сообщению, выявленному в СМИ будет проведена проверка соблюдения жилищного и пенсионного законодательства. Речь идет о жалобе горожан, которые рассказали, что на остановочном павильоне общественного транспорта в Центральном районе живет инвалид.


Мужчина, по словам местных жителей, якобы лишился квартиры из-за родственников и поэтому вынужден ночевать на улице. Кроме того, кемеровчане утверждают, что положенную пенсию по инвалидности он не получает.

- В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения, - говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о живущем на остановке мужчине, а также о том, что ситуацией также заинтересовались органы соцзащиты.

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