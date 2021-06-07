Прокуратура заинтересовалась затопленным подъездом в Новокузнецке

Прокуратура в Новокузнецке начала проверку после затопления подъезда в доме по ул. Павловского, 21. На проблемный объект накануне жаловались местные жители в соцсетях.

Достоверность поступивших данных от жильцов квартир подтвердилась. В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будут приняты меры.

Напомним, что накануне в сообществе Сети люди пожаловались на инцидент, произошедший в одном из подъездов южной столицы Кузбасса. Оказалось, что ливневка не выдержала напора и вода с крыши хлынула внутрь здания.