Прокуратура заинтересовалась сообщением о загрязнении реки в Кузбассе

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена желтая река около поселка Мрас-Су в Таштагольском районе области. По словам автора видео, вода оказалась загрязненной из-за действий золотодобытчиков.
‒ Все деревни расположение которых находится ниже поселка Мрас-Су, пьют эту воду, ‒ заявляет кузбассовец.
Сообщением о загрязнении реки заинтересовалась прокуратура. Правоохранители проведут проверку исполнения законодательства об охране недр и водных объектов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
Отмечается, что в случае обнаружения нарушений будет предпринят комплекс мер, направленных на их устранение.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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