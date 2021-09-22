Прокуратура заинтересовалась сообщением о невыплате зарплат кемеровским водителям

Сообщение о задержке заработных выплат сотрудникам появилось в Сети накануне днем. После мониторинга СМИ прокуратура областного центра организовала проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой была выявлена задолженность по оплате работы за август.

В связи с этим прокуратурой города в отношении генерального директора АО "Кемеровской транспортной компании" возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).





Также прокурор города внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона и потребовал незамедлительно погасить долг.