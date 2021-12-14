Прокуратура выявила тысячи нарушений на шахтах в Кузбассе

После ЧП на беловской шахте "Листвяжная" на всех действующих разрезах и шахтах Кузбасса было выявлено более 2 000 нарушений, по которым возбуждено 837 административных дел.

Отмечается, что выявленные нарушения связаны с отсутствием оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха горняков, допуском к работе без средств индивидуальной защиты и необходимой оценки умений и навыков сотрудников. Это обусловлено, в том числе, недостаточной работой органов контроля, которые не принимают своевременные меры по пресечению и профилактике нарушений, сообщают в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры по СФО.

Напомним, что за первый день проверок на угольных предприятиях правоохранители возбудили 28 дел.