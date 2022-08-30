Прокуратура выявила ряд нарушений в кузбасской колонии-поселении

Прокуратура провела проверку в колонии-поселении № 2 ГУФСИН России, расположенной в Чебулинском районе. Был проведен обход жилых, коммунально-бытовых, штрафных и производственных помещений. Кроме того, специалисты обследовали здравпункт № 1 филиала "Туберкулезная больница № 3". Выяснилось, что в колонии-поселении допускался ряд нарушений.

"Проверкой вскрыты отдельные нарушения законодательства в части условий содержания осужденных, медико-санитарного обеспечения граждан, охраны труда, требований пожарной безопасности", ‒ сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

По результатам проверки были приняты меры реагирования с целью устранения выявленных нарушений.