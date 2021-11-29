Прокуратура выявила несколько сотен нарушений на кузбасских шахтах

Сообщается, что с 26 по 29 ноября 2021 года проверки, проеденные с участием специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора и органов исполнительной власти выявили на 31 шахте Кузбасса 449 нарушений. Среди прочих, были обнаружены случаи недокомплекта работников на участках, несоответствие схем выработки, нефункционирующие системы доставки людей на участки, неисправность электропроводки и несоответствие планов эвакуации.
По факту нарушений было возбуждено 180 административных дел, внесено 19 представлений об устранении нарушений, принесен один протест и объявлено два предостережения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Напомним, что массовые проверки шахт региона начались после трагедии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года. За первый день проверок было возбуждено 28 административных дел.
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