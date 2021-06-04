Прокуратура выявила нарушения в работе кузбасских чиновников

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Нарушения в реализации нацпроекта были выявлены надзорным органом в Кемеровской области. Правоохранители потребовали от ответственных лиц устранить недочеты.

Сотрудники кемеровской прокуратуры в ходе надзорного сопровождения нацпроекта «Экология» выявили нарушения при его реализации. Так, представители надзорного органа установили, что департамент лесного комплекса при заключении контракта на поставку лесопожарной и лесохозяйственной техники для целей реализации национального проекта допустили нарушения при информационном сопровождении закупок – данные об исполнении и оплате государственных контрактов в единую информационную систему в сфере закупок направлялись с нарушением сроков.


Вместе с этим, одна из единиц техники, а именно - трактор, приобретенный чиновниками, был поставлен на учет только спустя полгода после его приобретения, уточняется также и то, что средство не эксплуатировалось длительный срок. Куплен он был в августе 2020 года.


Так, по совокупности выявленных нарушений, в отношении начальника департамента было внесено представление об устранении недочетов. Виновник был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов) – его обязали выплатить штраф, размер которого составил 20 тысяч рублей.

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