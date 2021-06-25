Прокуратура выявила нарушения при проверке объекта строительства асфальтобетонного завода в Кемеровском районе

Участники кемеровского отделения фонда Городские проекты обратились в прокуратуру по факту возведения нового асфальтобетонного завода в границах особо охраняемой природной зоны – на территории заказника «Барзасский». В итоге в деятельности промышленников были выявлены нарушения.

Сотрудники надзорного органа определили, что в администрации Кемеровского района в 2017 году по заявлению, поступившему от ООО «Чистая вода», выпустили постановление, которым утвердили схему расположения участка земли для ведения личного подсобного хозяйства. Однако при принятии документа землепользование и застройка Арсентьевского поселения были не учтены.

Так, был сформирован участок, который неправомерно был предоставлен АО «Новосибирскавтодор» в разрез целям создания особо охраняемой территории. Также в ответе прокуратуры, который опубликовал кузбасский общественник, отмечается, что сделано это было без согласования с департаментом по охране объектов животного мира. Кроме того, отсутствовала проектная документация.

В соответствии с выявленными недочетами глава района получил представление, само постановление, указанное выше, было опротестовано. Тем не менее, окончательное решение еще не было принято.

Теперь же, как отметил общественник на личной странице, участок особо охраняемой природной территории, расположенной на площади 25 тысяч квадратных метров, был полностью уничтожен. В доказательство своих слов он также прикрепил несколько фотографии.

Вместе с этим, он также подчеркнул, что считает, что строительство объекта необходимо прекратить, отмечая, что стоимость рекультивации особо охраняемой природной территории, а также ее будущего восстановления может составить более ста миллионов рублей.