Прокуратура выявила кишечную палочку в кузбасском водоеме

Согласно информации, которую предоставили сотрудники прокуратуры Кемеровской области, в озере

Козловское, расположенном на территории селения Старо-Белово, специалисты выявили вредоносные бактерии. В воду они проникли по канализационным стокам из-за неисправных сетей канализации и засора колодцев, пояснили в ведомстве.

– Превышение бактерий группы кишечной палочки угрожает жизни и здоровью людей, а также водных биологических ресурсов, – прокомментировали результаты исследования в прокуратуре.

В настоящий момент глава Старопестеревского сельского поселения, на землях которого размещены трубы, получил представление с требованием устранить выявленные нарушения. За исполнением обязательств установлен пристальный контроль надзорных органов.