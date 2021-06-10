Прокуратура высказалась о грубых нарушениях пожарной безопасности в кемеровском ТЦ

0
Фото:  

О нарушениях, которые были выявлены в кемеровском ТЦ и стали причиной его закрытия, подробно рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района в мае 2021 года организовала проверку в здании крупного кемеровского ТЦ. В результате исследования объекта специалистам удалось выявить грубые нарушения пожарной безопасности.

– В здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, нет первичных средств пожаротушения, – пояснили в ведомстве.

По этой причине в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать собственников торговых площадей прекратить деятельность в объекте до устранения нарушений требований пожарного законодательства. Сейчас работа ТЦ приостановлена, а само здание опечатано, доступ запрещен до рассмотрения по существу.


Ранее стало известно, что ТЦ "Маяк", расположенный в Ленинском районе областного центра Кузбасса, оказался опечатан. Об этом редакции Avokado сообщил свидетель, который хотел посетить спортивный зал в здании, но пробраться внутрь ему не удалось.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25923

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined