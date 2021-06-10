Прокуратура высказалась о грубых нарушениях пожарной безопасности в кемеровском ТЦ

Прокуратура Ленинского района в мае 2021 года организовала проверку в здании крупного кемеровского ТЦ. В результате исследования объекта специалистам удалось выявить грубые нарушения пожарной безопасности.

– В здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, нет первичных средств пожаротушения, – пояснили в ведомстве.

По этой причине в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать собственников торговых площадей прекратить деятельность в объекте до устранения нарушений требований пожарного законодательства. Сейчас работа ТЦ приостановлена, а само здание опечатано, доступ запрещен до рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что ТЦ "Маяк", расположенный в Ленинском районе областного центра Кузбасса, оказался опечатан. Об этом редакции Avokado сообщил свидетель, который хотел посетить спортивный зал в здании, но пробраться внутрь ему не удалось.