Прокуратура вынудила кемеровского перевозчика выпустить на маршруты почти 100 автобусов

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Прокурорская проверка была организована после многочисленных жалоб от горожан, которые оказались недовольны работой пассажирских автобусов. Теперь на городских маршрутах дополнительно курсируют 86 автобусов.

Прокуроры провели проверку после информации, что водители общественного транспорта регулярно нарушали расписание движения автобусов в кузбасской столице. Так, возмущенные пассажиры заявили, что в июне не смогли вовремя уехать с остановок из-за медлительности машинистов автобусов, двигающихся по маршрутам № 23, №36 и №126.

– В нарушение требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с 16 по 30 июня перевозчик не выполнил 40 рейсов по маршрутам города Кемерово, – указали в ведомстве.

Как оказалось нарушения были зафиксированы у автобусов: №1, №4, №5, №8, №9, №16, №19, №23, №23а, №24, №26, №27, №32, №36, №49, №51, №53, №57, №65, №80, №81, №82, №86, №87, №91, №94, №101, №126, № 127, №173э, №179э, №192, №197э, №279э, №416, №89э, №158, № 155а.


По итогам проверки прокурор потребовал от директора АО "Кемеровская транспортная компания" устранить нарушения закона. После чего перевозчик ввел в эксплуатацию 86 новых автобусов.

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