Прокуратура вынудила кемеровского перевозчика выпустить на маршруты почти 100 автобусов

Прокуроры провели проверку после информации, что водители общественного транспорта регулярно нарушали расписание движения автобусов в кузбасской столице. Так, возмущенные пассажиры заявили, что в июне не смогли вовремя уехать с остановок из-за медлительности машинистов автобусов, двигающихся по маршрутам № 23, №36 и №126.

– В нарушение требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с 16 по 30 июня перевозчик не выполнил 40 рейсов по маршрутам города Кемерово, – указали в ведомстве.

Как оказалось нарушения были зафиксированы у автобусов: №1, №4, №5, №8, №9, №16, №19, №23, №23а, №24, №26, №27, №32, №36, №49, №51, №53, №57, №65, №80, №81, №82, №86, №87, №91, №94, №101, №126, № 127, №173э, №179э, №192, №197э, №279э, №416, №89э, №158, № 155а.

По итогам проверки прокурор потребовал от директора АО "Кемеровская транспортная компания" устранить нарушения закона. После чего перевозчик ввел в эксплуатацию 86 новых автобусов.