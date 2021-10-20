Прокуратура возбудила два дела в отношении экс-кандидата в депутаты Госдумы от Кузбасса за посты в соцсетях

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Бывший кандидат в депутаты Госдумы по Новокузнецкому одномандатному округу Вячеслав Чернов стал фигурантом сразу двух административных дел из-за постов в Instagram. Политика подозревают в возбуждении ненависти либо вражды.

Как рассказал сам Чернов на своей странице в социальной сети, дела об "экстремизме" были возбуждены из-за его обращений к депутатам Таштагольского муниципального района, а также к бывшему вице-губернатору Игорю Прокудину, которые он опубликовал в Instagram. Политиков он обвинил в участии в рейдерском захвате его имущества в Шерегеше.


Теперь в отношении Чернова проводится расследование по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По его мнению, работа правоохранителей вполне может дойти и до обыска с изъятием техники.


Согласно санкциям данной статьи, Чернову может грозить штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

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