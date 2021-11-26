Прокуратура возбудила 28 дел после первого дня проверки шахт в Кузбассе

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Сотрудники прокуратуры Кемеровской области возбудили 28 дел в связи с нарушениями, выявленными во время проверок угольных предприятий.

Сообщается, что по состоянию на 25 ноября 2021 года были проверены шесть угольных организаций. Специалисты обнаружили, что некоторые шахты не отвечали требованиям промышленной безопасности, нарушали продолжительность непрерывного отдыха работников, не обеспечивали сотрудников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на некоторых предприятиях нарушались требования к инструктажам по технике безопасности.


Всего по результатам проверок было возбуждено 28 дел об административных правонарушениях по статье 9.1, частям 1, 2, 3, 4 статьи 5.27.1 КОАП РФ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.


Проверки продолжаются. Напомним, что данные меры были приняты по распоряжению генерального прокурора РФ Игоря Краснова после инцидента на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

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