Прокуратура возбудила 24 дела после смертельного пожара на обогатительной фабрике в Кузбассе

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Надзорный орган завершил проверку в АО "ЦОФ "Березовская", где летом в результате пожара погибла сотрудница. Оказалось, там был допущен целый перечень нарушений.

В ходе прокурорской проверки, прошедшей на промышленном объекте в Березовском, где при пожаре погибла женщина, обнаружено множество нарушений требований промбезопасности.


В частности, на предприятии должным образом не спроектирована противопожарная защита, соответствующие документы не обновлялись с 2006 года. В здании не было автоматических установок пожаротушения. Пожарная сигнализация в главном корпусе не работала.

— <...> на фабрике допущена эксплуатация трех сооружений без действующих заключений экспертиз промышленной безопасности, — рассказали в облпрокуратуре.

Кроме того, 25 работников трудились без средств индивидуальной защиты и с нарушением режима труда и отдыха.


В результате было возбуждено 24 дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридического лица: управляющему директору фабрики внесли представление, потребовав устранить выявленные нарушения, еще 12 человек наказаны дисциплинарно. Общая сумма штрафов составила более 400 тысяч рублей.


Напомним, 15 июня на обогатительной фабрике в Березовском произошел пожар, унесший жизнь крановщицы. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ.

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