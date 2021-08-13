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Прокуратура вмешалась в дело о новокузнецком инвалиде и неработающем пандусе автобуса

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Сотрудники прокуратуры начали проверку после сообщений об инвалиде-колясочнике, которые не смог попасть в автобус "Питеравто" из-за неисправного пандуса.

Согласно данным прокуратуры Кузбасса, инцидент произошел в Новокузнецке 8 августа. Местный житель, который вынужден передвигаться на кресле-коляске, не смог совершить поездку в общественном транспорте. Выяснилось, что специальный пандус, который предназначен для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья, не пригоден для использования.

- Перевозчиком ООО "ПитерАвто" не обеспечен беспрепятственный вход пассажиров с инвалидностью в транспортное средство, что является нарушением прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в заявлении прокуратуры.

Руководитель компании-перевозчика получил представление с требованием устранить нарушение.

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