Прокуратура в Кузбассе начала проверку сообщения о нападении пса на девочку

0
Фото:  

Правоохранительные органы в Кемеровской области заинтересовались информацией о ребенке, которого якобы покусало животное.

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что на девятилетнюю прокопчанку напала бездомная собака. Данная информация привлекла внимание прокуратуры города. Теперь правоохранители проверят соблюдение законодательства об обращении с животными.

‒ Проверкой будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Напомним, что о нападении собаки на ребенка в Прокопьевске сообщила пользовательница социальных сетей. При этом женщина подчеркнула, что после инцидента на лице девочки якобы "нет живого места".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38384

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined