Прокуратура в Кузбассе начала проверку сообщения о нападении пса на девочку

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что на девятилетнюю прокопчанку напала бездомная собака. Данная информация привлекла внимание прокуратуры города. Теперь правоохранители проверят соблюдение законодательства об обращении с животными.

‒ Проверкой будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Напомним, что о нападении собаки на ребенка в Прокопьевске сообщила пользовательница социальных сетей. При этом женщина подчеркнула, что после инцидента на лице девочки якобы "нет живого места".