Прокуратура уличила застройщика школы и детского сада в Юрге в большом отставании от графиков

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Надзорный орган предупредил строительную фирму, занимающуюся возведением детских учреждений в кузбасском городе, об ответственности в случае срыва сроков сдачи объектов.

В Юрге ведется строительство сразу двух учреждений для детей: детского сада на 270 ребятишек и школы на 550 учащихся по улице Тургенева. Завершить работы планируется в текущем году.


В ходе обсуждения проблемных вопросов с застройщиком прокуратура установила, что работы ведутся с большим отставанием от графиков. В результате гендиректор стройфирмы "Строительное управление РСТ" получил предупреждение о недопустимости нарушений закона.


В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что если нужные меры не будут приняты, то руководитель компании-застройщика может быть привлечен к ответственности.

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