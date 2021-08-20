Прокуратура уличила застройщика школы и детского сада в Юрге в большом отставании от графиков

В Юрге ведется строительство сразу двух учреждений для детей: детского сада на 270 ребятишек и школы на 550 учащихся по улице Тургенева. Завершить работы планируется в текущем году.

В ходе обсуждения проблемных вопросов с застройщиком прокуратура установила, что работы ведутся с большим отставанием от графиков. В результате гендиректор стройфирмы "Строительное управление РСТ" получил предупреждение о недопустимости нарушений закона.

В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что если нужные меры не будут приняты, то руководитель компании-застройщика может быть привлечен к ответственности.