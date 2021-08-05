Прокуратура уличила школы в Новокузнецке в неготовности к учебному году

как сообщается, все шесть новокузнецких школ поставили под угрозу организацию будущего учебного процесса. Дело в том, что библиотечный фонд учреждений оказался недоукомплектован необходимой учебной литературой, предусмотренной образовательной программой.

В связи с этим прокуратуры вынесла руководителям школ предупреждения о недопустимости нарушения закона. Если надлежащие меры не будут предприняты, то директора могут быть привлечены к ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кузбасса.